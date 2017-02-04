МИНСК, 5 фев — Sputnik. В воскресенье в Минске во Дворце тенниса пройдут еще две одиночные встречи в рамках матча I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.



© Sputnik / Виктор Толочко Мирный и Шило вывели Беларусь вперед в матче Кубка Дэвиса

Накануне белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило одержали победу над румынскими спортсменами в матче группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса со счетом 2:1.

Согласно жеребьевки, сегодня, 5 февраля пройдут две одиночные встречи теннисистов — на корте встретятся Илья Ивашко и Мариус Копил, а Егор Герасимов и Адриан Унгур.

Напомним, Мирный и Шило одержали победу со счетом 7:6, 6:4, 6:7, 6:4. Теннисисты провели на корте более трех часов.

Теннисисты Беларуси сыграют в следующем раунде борьбы за выход в мировую группу в сентябре с командой Австрии.