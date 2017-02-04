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Гол Когалева вышел в финал среди лучших по итогам сезона Лиги чемпионов
05.02.2017 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завершилось полуфинальное голосование за лучший гол сезона в Хоккейной лиге чемпионов.
В паре Александр Когалев («Юность-Минск») — Райан Лаш («Берн», Швейцария) победу одержал белорусский нападающий. За него отдали голоса 56 процентов респондентов.
В другой паре более двух третей пользователей выбрали шайбу канадского нападающего австрийского «Блэк Уингз Линц» Дэна ДаСилвы в ворота швейцарского «Берна». Противостоял ему чех Ондржей Кратена из «Пльзеня».
По белорусскому времени голосование закроется 8 февраля в 1:55 ночи. 7 февраля пройдет финал Лиги чемпионов «Фрелунда» (Швеция) — «Спарта» (Чехия).
Отдать голос за белорусского нападающего Александра Когалева можно
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Завершилось полуфинальное голосование за лучший гол сезона в Хоккейной лиге чемпионов.
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