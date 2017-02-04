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Владимир Волчков: «Егор – пять баллов. Ребята – супер. Поддержка – супер. Готовимся к следующему матчу»
05.02.2017 16:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков поделился эмоциями после победы над румынами.
«Эмоций нету. Ребята молодцы. Егор 5 баллов. Ребята – супер. Поддержка – супер. Готовимся к следующему матчу», – сказал Волчков.
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Владимир Волчков: «Егор – пять баллов. Ребята – супер. Поддержка – супер. Готовимся к следующему матчу»
Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков поделился эмоциями после победы над румынами.
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