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Александр Павлович: «Плей-офф – это очень большое событие для нашей страны»
05.02.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан минского «Динамо» Александр Павлович поделился эмоциями после попадания клуба в плей-офф.
«Плей-офф – это очень большое событие для нашей страны, нашего клуба», – сказал Павлович в экспресс-комментарии для КХЛ-ТВ.
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Капитан минского «Динамо» Александр Павлович поделился эмоциями после попадания клуба в плей-офф.
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