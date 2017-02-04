Минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ сыграло с «Югрой» (3:2 Б).

Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта гарантировали себе место в розыгрыше Кубка Гагарина и как минимум седьмое место в конференции.

На счету белорусского клуба на данный момент 98 очков после 56 матчей. «Сочи», который занимает девятую строчку в Западной конференции, имеет в своем активе 85 очков после 56 игр.

Таблица КХЛ