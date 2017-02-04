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Минское "Динамо" выиграло по буллитам у "Югры" и вышло в плей-офф КХЛ
05.02.2017 17:11 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 5 февраля. Минское "Динамо" обеспечило себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 5 февраля в Ханты-Мансийске белорусская команда выиграла по буллитам у одного из аутсайдеров Восточной конференции "Югры" — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, буллиты — 2:0).
Шайбы забросили:
у гостей — Роб Клинкхаммер (34.50, в большинстве, ассистенты — Мэтт Эллисон, Марк-Андре Граньяни), Дмитрий Коробов (42.56, Никита Мицкевич);
у хозяев — Евгений Лапенков (0.14), Роман Людучин (52.12, в большинстве, Виталий Шулаков).
Буллиты: 0:0 — Фредрик Петтерссон ("Динамо") (вратарь парировал), 0:0 — Артем Булянский (вратарь парировал), 1:0 — Аарон Палушай, 1:0 — Сергей Купцов (вратарь парировал), 2:0 — Александр Матерухин. Матерухин забросил со второй попытки: во время первой вратарь соперника подставил ему подножку.
Штрафное время: 20 — 10 (Комаров, 11.01 (2+10 мин.), Мицкевич, 16.28, командный штраф, 21.35, Клинкхаммер, 50.15, Граньяни, 60.41 — Валентенко, 4.08, Макаров, 34.34 (4 мин.), Беляев, 44.07, Фокин, 65.00).
После 56 матчей белорусский клуб с 98 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (26 побед в основное время, 4 — в овертайме, 4 — по буллитам, 18 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 154-139).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 47 (16+31), Матерухин — 35 (22+13), Клинкхаммер — 34 (18+16), Граньяни — 32 (4+28), Степанов — 29 (15+14), С.Костицын — 23 (4+19), Павлович — 19 (10+9), Лисовец — 18 (6+12), Ковыршин — 17 (7+10), Кулаков, Петтерссон — по 11 (4+7), Комаров — 10 (6+4), Бэйлен — 9 (4+5), Стась — 9 (3+6), Гаврус, Палушай — по 8 (5+3), Граборенко — 8 (2+6), Лингле — 8 (0+8), Шинкевич — 7 (3+4), Дрозд — 7 (1+6), Китаров — 6 (2+4), Готовец — 5 (1+4), Амброжейчик — 4 (3+1), Коробов — 4 (2+2), Устиненко — 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Волков, Скривенс — по 3 (0+3), Мицкевич — 2 (1+1), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).
Заключительные четыре матча регулярного чемпионата динамовцы проведут дома: 7 февраля — с "Витязем", 14-го — с "Ладой", 16-го — с "Нефтехимиком", 18-го — с "Ак Барсом".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 5 февраля. Минское "Динамо" обеспечило себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 5 февраля в Ханты-Мансийске белорусская команда выиграла по...
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