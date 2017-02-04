Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков прокомментировал победу Егора Герасимова над румыном Адрианом Унгуром в решающем поединке матча первого раунда Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса.

«В Егора надо инвестировать. У этой команды очень большой потенциал. Исходя из сегодняшних данных, перед парнями надо ставить задачу выходить в Мировую группу за два года. Как тренер приятно удивлен, как быстро идет отдача от Герасимова. Поэтому сейчас очень интересно посмотреть, как он проведет ближайшие турниры.

Что касается Ивашко, у Ильи сейчас все карты на руках. Он все умеет и знает, как надо делать. Только осталось научиться вытаскивать правильную карту в нужный момент», – сказал Волчков.