﻿ Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси в апреле примет в Минске команду Австрии в рамках второго раунду Евро-Африканской группы I. 21.by
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Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси в апреле примет в Минске команду Австрии в рамках второго раунду Евро-Африканской группы I

05.02.2017 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч второго раунда Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса Беларусь – Австрия пройдет в Минске.

Сообщается, что игры состоятся 7-9 апреля.

Напомним, в рамках первого раунда Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса cборная Беларуси одержала победу над командой Румынии со счетом — 3:2.

 
Теги: Минск
 
 
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Матч второго раунда Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса Беларусь – Австрия пройдет в Минске.

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