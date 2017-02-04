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Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси в апреле примет в Минске команду Австрии в рамках второго раунду Евро-Африканской группы I
05.02.2017 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч второго раунда Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса Беларусь – Австрия пройдет в Минске.
Сообщается, что игры состоятся 7-9 апреля.
Напомним, в рамках первого раунда Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса cборная Беларуси одержала победу над командой Румынии со счетом — 3:2.
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Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси в апреле примет в Минске команду Австрии в рамках второго раунду Евро-Африканской группы I
Матч второго раунда Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса Беларусь – Австрия пройдет в Минске.
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