Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Югрой» (3:2 Б).

«У нас получился тяжелый старт матча. Мы хотели выйти на лед и владеть инициативой от самого страта до финальной сирены.

«Югра» была хорошо настроена на эту игру. У них здорово получалась игра на вбрасываниях, и за счет этого они смогли создавать опасные моменты у наших ворот. Удачная игра соперника поумерила наши аппетиты. Мы сделали несколько изменений в первом перерыве, вышли на второй период и стали играть на совсем другой скорости.

Владение шайбой было за нами, мы создавали хорошие моменты на протяжении второго и третьего периодов. Мне понравилось, как мы действовали во втором и третьем периоде. Игра была действительно тяжелой. «Югра» – серьезный соперник, который здорово умеет бороться до конца. Мы смогли победить по буллитам – это итог сегодняшнего дня», – сказал Вудкрофт.