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«Слоним» сменил владельца и был переименован в «Слоним-2017»
05.02.2017 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Слоним» был реорганизован в государственное спортивное учреждение «Футбольный клуб «Слоним 2017».
Теперь владельцем клуба является Слонимский райисполком.
Напомним, ранее в команде сменился главный тренер. Вместо Алексея Шубенка должность занял Вячеслав Царюк.
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«Слоним» был реорганизован в государственное спортивное учреждение «Футбольный клуб «Слоним 2017».
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