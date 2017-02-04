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Минское "Динамо" обыграло "Юргу" и вышло в плей-офф КХЛ

05.02.2017 19:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 фев — Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" в заключительном матче выездной серии обыграли по буллитам российский клуб "Юрга".

Игра в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги проходила в Ханты-Мансийске.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 2:2, но буллиты лучше выполнили динамовцы. Они победили, игра закончилась со счетом 3:2.

Выиграв у "Юрги", минское "Динамо" вышло в плей-офф КХЛ.

"Динамо" набрало 98 очков после 56 игр и занимает шестое место в Западной конференции. У идущего девятым "Сочи" после 56 матчей 85 набранных очков. Таким образом, минчане не опустятся ниже восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф. "Югра" с 63 баллами после 57 матчей идет 14-й на Востоке.

Следующий матч минчане проведут дома 7 февраля против подмосковного "Витязя". "Югра" 14 февраля примет омский "Авангард".

 
Теги: Минск
 
 
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Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2, по буллитам победили динамовцы.

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