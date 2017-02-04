﻿ Чемпионат Франции. «Нанси» с Черником в воротах в гостях у «Нанта» и другие матчи. 21.by
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Чемпионат Франции. «Нанси» с Черником в воротах в гостях у «Нанта» и другие матчи

05.02.2017 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 23-м туре чемпионата Франции «Монако» встретится с «Ниццей», «Сент-Этьен» – с «Лионом».

Чемпионат Франции

23-й тур

Нант – Нанси 0:0 (перерыв)
Дата проведения
5 февраля, 19.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика
НантРиу, Джиджи, Лукас Лима, Дюбуа, Диего Карлос, Жийе, Ронжье, Харит, Пардо, Сала, Стемпиньски.
НансиЧерник, Бадила, Дианье, Мюратори, Сету, Диа, Диарра, Кулибали, Аит-Беннассер, Кюффо, Дале.

 

Метц – Марсель 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
3 февраля, 22.45, «Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 82 Жуффре.
МетцДидийон, Бальиу, Бишевац, Фалетт, Ассу-Экотто, Нгетте (Жуффре, 76), Дукуре, Филиппс, Лежен (Сарр, 57), Диабате, Вьон (Эрдинч, 62).
МарсельПеле, Сакаи, Фанни, Роланду, Дория, Лопес, Сертич, Замбо (Сансон, 84), Товен (Гомис, 54), Сарр (Пайет, 54), Кабелла.
Предупреждения:
Товен (33), Дукуре (58), Сакаи (81), Фанни (90).
Монако – Ницца 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
4 февраля, 19.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Жермен, 2:0 – 60 Фалькао, 3:0 – 81 Фалькао.
МонакоСубашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Менди, Бернарду Силва (Дирар, 88), Фабиньо, Бакайоко, Лемар, Фалькао (Мбаппе, 90), Жермен (Моутинью, 77).
НиццаКардиналь, Бесс, Данте, Сарр (Бельханда, 64), Суке, Сипрьен, Сери, Далберт, Плеа, Балотелли, Эссерик.
Предупреждения:
Сери (13), Жемерсон (57).
Дижон – ПСЖ 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
4 февраля, 22.00, «Гастон Жерар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 29 Лукас Моура, 1:1 – 31 Тавареш, 1:2 – 81 Тиаго Силва, 1:3 – 84 Кавани.
ДижонРене, Шафик, Варро, Лотье, Рюфли, Ле-Мелу (Баамбула, 87), Абед, Бальмон (Марье, 85), Мартен (Бела, 76), Дьони, Тавареш.
ПСЖАреоля, Орье, Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава, Рабьо, Мотта, Матюиди (Гонсалу Гедеш, 72), Лукас Моура (Бен-Арфа, 72), Кавани (Нкунку, 85), Дракслер.
Предупреждения:
Мотта (32), Рюфли (53), Орье (87).
Монпелье – Бастия 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
4 февраля, 22.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Мунье, 1:1 – 34 Кривелли, 2:1 – 64 Мунье.
МонпельеЖурдран, Деплан, Илтон, Покорны, Руссийон, Скири, Ласн (Иконе, 61), Камара (Мбенза, 61), Будебуз, Сессеньон, Мунье (Силла, 81).
БастияЛека, Сиони, Роз, Маранж, Джику, Каюзак, Онианге (Нгандо, 76), Кулибали (Мостефа, 81), Сент-Максимен, Диалло (Даник, 39), Кривелли.
Предупреждения:
Скири (19), Онианге (31), Руссийон (37), Деплан (90).
Удаление:
Джику (90).
Лилль – Лорьян 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
4 февраля, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 49 Алиадьер.
ЛилльМеньян, Коршья, Сумаоро, Баша, Бериа, Амаду, Шека (Биссума, 79), Эль-Гази, Бензия (Эдер, 60), Слити (Кишна, 60), де Превиль.
ЛорьянЛекомт, Морейра, Пеберн, Беллюгу, Ле Гофф, Мвуэмба, Вакасо, Филиппото (Меслуб, 83), Марво (Кафу, 90), Уорис, Алиадьер (Кабо, 60).
Предупреждения:
Вакасо (41), Бериа (66).
Бордо – Ренн 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
4 февраля, 22.00, «Стад де Бордо»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 56 Менез, 1:1 – 69 Гуркюфф.
БордоКаррассо, Гайич, Левчук (Санкаре, 44), Паллуа, Пелленар, Плашил, Тулалан, Вада (Ролан, 72), Уна (Малком, 53), Лаборд, Менез.
РеннКостиль, Данзе, Педру Мендеш (Бенсебайни, 78), Ньяньон, Бааль, Амальфитано, Прцич, Андре, Калулу (Диакаби, 63), Гуркюфф (Саид, 87), Сьо.
Предупреждения:
Бааль (27), Паллуа (80).
Генгам – Кан 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
4 февраля, 22.00, «Рудуру»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 90 Карамо.
ГенгамЮнссон, Мартинш Перейра, Кербра, Сорбон, Марсал, До, Диалло (Бла, 64), Дидо, де По (Менди, 64), Бриан, Коко (Бодмер, 84).
КанВеркутр, Гильбер, Да Сильва, Яхья, Адеоти, Бесса, Луи (Карамо, 65), Делаплас (Себ, 81), Фере, Роделен (Базиль, 77), Сантини.
Предупреждения:
Диалло (38), Бесса (69), Яхья (83).
Тулуза – Анжер 4:0 (0:0, 4:0)
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Делор, 2:0 – 56, пенальти Брэйтуэйт, 3:0 – 69 Трехо, 4:0 – 89 Тойвонен.
ТулузаЛафон, Амьен Аду, Мубандже, Диоп, Жюльен, Блен, Трехо (Думбия, 72), Бодижер, Делор (Тойвонен, 67), Брэйтуэйт, Жан (Дурмаз, 73).
АнжерПетрич, Тома, Манко, Сиссоко, Жан (Капель, 59), Сантамария, Мангани, Те (Ндойе, 59), Траоре, Дьедиу, Пепе (Бамба, 53).
Предупреждения:
Сиссоко (39), Пепе (45), Жан (48), Петрич (55), Бодижер (66).
Сент-Этьен – Лион
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица лиги 1

Статистика лиги 1

 
 
Ссылка на источник 51
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В 23-м туре чемпионата Франции «Монако» встретится с «Ниццей», «Сент-Этьен» – с «Лионом».

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