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Чемпионат Франции. «Нанси» с Черником в воротах в гостях у «Нанта» и другие матчи
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В 23-м туре чемпионата Франции «Монако» встретится с «Ниццей», «Сент-Этьен» – с «Лионом».
Чемпионат Франции
23-й тур
- Дата проведения
-
5 февраля, 19.00, «Стад ля Божуар»
Нант –
Риу, Джиджи, Лукас Лима, Дюбуа, Диего Карлос, Жийе, Ронжье, Харит, Пардо, Сала, Стемпиньски.
Нанси –
Черник, Бадила, Дианье, Мюратори, Сету, Диа, Диарра, Кулибали, Аит-Беннассер, Кюффо, Дале.
- Дата проведения
-
3 февраля, 22.45, «Сен-Симфорьен»
- Гол:
-
1:0 –
82 Жуффре.
Метц –
Дидийон, Бальиу, Бишевац, Фалетт, Ассу-Экотто, Нгетте (Жуффре, 76), Дукуре, Филиппс, Лежен (Сарр, 57), Диабате, Вьон (Эрдинч, 62).
Марсель –
Пеле, Сакаи, Фанни, Роланду, Дория, Лопес, Сертич, Замбо (Сансон, 84), Товен (Гомис, 54), Сарр (Пайет, 54), Кабелла.
- Предупреждения:
-
Товен
(33), Дукуре
(58), Сакаи
(81), Фанни
(90).
- Дата проведения
-
4 февраля, 19.00, «Луи II»
- Голы:
-
1:0 –
47 Жермен,
2:0 –
60 Фалькао,
3:0 –
81 Фалькао.
Монако –
Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Менди, Бернарду Силва (Дирар, 88), Фабиньо, Бакайоко, Лемар, Фалькао (Мбаппе, 90), Жермен (Моутинью, 77).
Ницца –
Кардиналь, Бесс, Данте, Сарр (Бельханда, 64), Суке, Сипрьен, Сери, Далберт, Плеа, Балотелли, Эссерик.
- Предупреждения:
-
Сери
(13), Жемерсон
(57).
- Дата проведения
-
4 февраля, 22.00, «Гастон Жерар»
- Голы:
-
0:1 –
29 Лукас Моура,
1:1 –
31 Тавареш,
1:2 –
81 Тиаго Силва,
1:3 –
84 Кавани.
Дижон –
Рене, Шафик, Варро, Лотье, Рюфли, Ле-Мелу (Баамбула, 87), Абед, Бальмон (Марье, 85), Мартен (Бела, 76), Дьони, Тавареш.
ПСЖ –
Ареоля, Орье, Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава, Рабьо, Мотта, Матюиди (Гонсалу Гедеш, 72), Лукас Моура (Бен-Арфа, 72), Кавани (Нкунку, 85), Дракслер.
- Предупреждения:
-
Мотта
(32), Рюфли
(53), Орье
(87).
- Дата проведения
-
4 февраля, 22.00, «Моссон»
- Голы:
-
1:0 –
17 Мунье,
1:1 –
34 Кривелли,
2:1 –
64 Мунье.
Монпелье –
Журдран, Деплан, Илтон, Покорны, Руссийон, Скири, Ласн (Иконе, 61), Камара (Мбенза, 61), Будебуз, Сессеньон, Мунье (Силла, 81).
Бастия –
Лека, Сиони, Роз, Маранж, Джику, Каюзак, Онианге (Нгандо, 76), Кулибали (Мостефа, 81), Сент-Максимен, Диалло (Даник, 39), Кривелли.
- Предупреждения:
-
Скири
(19), Онианге
(31), Руссийон
(37), Деплан
(90).
- Удаление:
-
Джику
(90).
- Дата проведения
-
4 февраля, 22.00, «Пьер-Моруа»
- Гол:
-
0:1 –
49 Алиадьер.
Лилль –
Меньян, Коршья, Сумаоро, Баша, Бериа, Амаду, Шека (Биссума, 79), Эль-Гази, Бензия (Эдер, 60), Слити (Кишна, 60), де Превиль.
Лорьян –
Лекомт, Морейра, Пеберн, Беллюгу, Ле Гофф, Мвуэмба, Вакасо, Филиппото (Меслуб, 83), Марво (Кафу, 90), Уорис, Алиадьер (Кабо, 60).
- Предупреждения:
-
Вакасо
(41), Бериа
(66).
- Дата проведения
-
4 февраля, 22.00, «Стад де Бордо»
- Голы:
-
1:0 –
56 Менез,
1:1 –
69 Гуркюфф.
Бордо –
Каррассо, Гайич, Левчук (Санкаре, 44), Паллуа, Пелленар, Плашил, Тулалан, Вада (Ролан, 72), Уна (Малком, 53), Лаборд, Менез.
Ренн –
Костиль, Данзе, Педру Мендеш (Бенсебайни, 78), Ньяньон, Бааль, Амальфитано, Прцич, Андре, Калулу (Диакаби, 63), Гуркюфф (Саид, 87), Сьо.
- Предупреждения:
-
Бааль
(27), Паллуа
(80).
- Дата проведения
-
4 февраля, 22.00, «Рудуру»
- Гол:
-
0:1 –
90 Карамо.
Генгам –
Юнссон, Мартинш Перейра, Кербра, Сорбон, Марсал, До, Диалло (Бла, 64), Дидо, де По (Менди, 64), Бриан, Коко (Бодмер, 84).
Кан –
Веркутр, Гильбер, Да Сильва, Яхья, Адеоти, Бесса, Луи (Карамо, 65), Делаплас (Себ, 81), Фере, Роделен (Базиль, 77), Сантини.
- Предупреждения:
-
Диалло
(38), Бесса
(69), Яхья
(83).
- Дата проведения
-
5 февраля, 17.00, «Стадиум де Тулуз»
- Голы:
-
1:0 –
47 Делор,
2:0 –
56, пенальти Брэйтуэйт,
3:0 –
69 Трехо,
4:0 –
89 Тойвонен.
Тулуза –
Лафон, Амьен Аду, Мубандже, Диоп, Жюльен, Блен, Трехо (Думбия, 72), Бодижер, Делор (Тойвонен, 67), Брэйтуэйт, Жан (Дурмаз, 73).
Анжер –
Петрич, Тома, Манко, Сиссоко, Жан (Капель, 59), Сантамария, Мангани, Те (Ндойе, 59), Траоре, Дьедиу, Пепе (Бамба, 53).
- Предупреждения:
-
Сиссоко
(39), Пепе
(45), Жан
(48), Петрич
(55), Бодижер
(66).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица лиги 1
Статистика лиги 1
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В 23-м туре чемпионата Франции «Монако» встретится с «Ниццей», «Сент-Этьен» – с «Лионом».
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