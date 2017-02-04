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НБА. «Бруклин» принимает «Торонто», «Бостон» – «Клипперс» и другие матчи

05.02.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет на своей площадке «Торонто», «Бостон» – «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Торонто 43:55 (2 четверть)
Дата проведения
5 февраля, 20.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

 

Бостон – Клипперс
Дата проведения
5 февраля, 22.00, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

 

Оклахома-Сити – Портленд
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет на своей площадке «Торонто», «Бостон» – «Клипперс».

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