|
НБА. «Бруклин» принимает «Торонто», «Бостон» – «Клипперс» и другие матчи
05.02.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет на своей площадке «Торонто», «Бостон» – «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» примет на своей площадке «Торонто», «Бостон» – «Клипперс».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии