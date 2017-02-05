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После семи поражений подряд в Единой лиге ВТБ "Цмоки" победили УНИКС
05.02.2017 19:25 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 5 февраля. В Единой лиге ВТБ после семи поражений подряд баскетболисты минского клуба "Цмоки" 5 февраля обыграли на своей площадке в овертайме казанский УНИКС — 87:85 (13:16, 21:22, 23:24, 20:15, 10:8).
В составе хозяев отличились Антонио Грэйвз (19 очков), Дрю Джойс (17), Джастин Грэй (15), Джордже Гагич (12), Александр Семенюк (10), Никита Мещеряков (6), Алексей Лашкевич, Алексей Тростинецкий (по 3) и Неманья Милошевич (2).
Перед этим "Цмоки" проиграли "Химкам" (26 ноября дома 73:77), "Астане" (4 декабря в гостях 67:84), "Енисею" (18 декабря в гостях 70:88), ЦСКА (8 января дома 63:100), "Нижнему Новгороду" (15 января в гостях 95:102), "Зениту" (29 января в гостях 56:84) и "Автодору" (2 февраля в гостях 81:88).
После 15 игр белорусская команда с 4 победами и 11 поражениями занимает предпоследнее 12-е место в таблице (разница очков 1.113-1.277).
19 февраля "Цмоки" примут "Астану".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 5 февраля. В Единой лиге ВТБ после семи поражений подряд баскетболисты минского клуба "Цмоки" 5 февраля обыграли на своей площадке в овертайме казанский...
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