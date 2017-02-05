МИНСК, 6 фев — Sputnik. Футбольная сборная Камеруна стала обладателем Кубка африканских наций и получила право выступить на Кубке конфедераций-2017 в России, сообщает Sputnik.

Накануне вечером камерунцы в финале Кубка африканских наций-2017, который проходил в Габоне, обыграли команду Египта со 2:1. В составе победителей отметились Николя Н'Кулу (59-я минута) и Венсан Абубакар (89). У команды Египта гол забил Мохамед Эльнени (22).

Таким образом, команда Камеруна представит африканский континент на Кубке конфедераций-2017, который, как и Чемпионат мира 2018 года, пройдет в России.

Теперь известен полный состав участников Кубка конфедераций. В турнире выступят сборные России (хозяйка турнира), Германии (действующий чемпион мира), Португалии (чемпион Европы), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), Австралии (победитель Кубка Азии), Чили (победитель Кубка Америки), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК) и Камеруна (победитель Кубка Африки).

Африканцы сыграют в группе B вместе со сборными Чили, Австралии и Германии. Первую игру на турнире камерунцы проведут против чилийцев 18 июня в Москве на стадионе футбольного клуба "Спартак". В группе А выступят команды России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Кубок конфедераций-2017, который станет тестовым турниром за год до мундиаля, пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

Сборная Камеруна в 5-й раз в своей истории выиграла турнир, свою предыдущую победу она одержала в 2002 году. Чаще других побеждали на Кубке египтяне, у которых 7 побед.