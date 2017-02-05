МИНСК, 6 фев — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" досрочно оформил себе путевку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после победы над ханты-мансийской "Югрой", сообщает Sputnik.

Накануне в Ханты-Мансийске на "Арене Югра" минчане праздновали успех в поединке против местных "мамонтов" со счетом 3:2 (буллиты) . В основное время в составе "Динамо" шайбы забросили Роб Клинкхаммер (35-я минута) и Дмитрий Коробов (43), у "Югры" отличились Евгений Лапенков (1) и Роман Людучин (53). Победу минской команде в серии буллитов принес Александр Матерухин.

"У нас получился тяжелый старт матча. Мы хотели выйти на лед и владеть инициативой от самого старта до финальной сирены. "Югра" была хорошо настроена на эту игру. У них здорово получалась игра на вбрасываниях, и за счет этого они смогли создавать опасные моменты у наших ворот. Удачная игра соперника поумерила наши аппетиты", — сказал после матча главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт. Слова специалиста приводит пресс-служба "Динамо" .

Наставник "зубров" заметил, что после некоторых изменений в первом перерыве, во втором минские хоккеисты "стали играть на совсем другой скорости". По словам Вудкрофта, владение шайбой было за гостями, они создавали хорошие моменты.

"Мне понравилось, как мы действовали во втором и третьем периоде. Игра была действительно тяжелой. "Югра" — серьезный соперник, который здорово умеет бороться до конца. Мы смогли победить по буллитам — это итог сегодняшнего дня", — заключил главный тренер "Динамо".

После победы в Ханты-Мансийске в активе "Динамо" 98 баллов. "Бело-синие" располагаются на шестом месте в Западной конференции и за четыре матча да завершения "регулярки" обеспечили себе место в плей-офф. У идущего девятым "Сочи" после 56 матчей 85 набранных очков.

Следующий матч минчане проведут дома 7 февраля против подмосковного "Витязя". "Югра" 14 февраля примет омский "Авангард".