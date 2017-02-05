﻿ Джордже Гагич: «Мне по-настоящему нравится в Беларуси, что вы цените свои товары и продвигаете свое. Не всегда иностранное лучше отечественного». 21.by
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Джордже Гагич: «Мне по-настоящему нравится в Беларуси, что вы цените свои товары и продвигаете свое. Не всегда иностранное лучше отечественного»

06.02.2017 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский центровой «Цмоки» Джордже Гагич рассказал о своем будущем в столичном клубе и поведал о том, что ему нравятся белорусские продукты.

«Знаете, что мне по-настоящему нравится в Беларуси? Вы цените свои товары и продвигаете белорусское. Зачем вам покупать иностранные продукты, если вы сами умеете производить высококачественное молоко? К тому же это создает дополнительные рабочие места в Беларуси. У Сербии есть большой потенциал для производства собственной продукции, но мы пока не научились довольствоваться своим. Не всегда иностранное лучше отечественного. Я с удовольствием хожу в белорусские магазины за продуктами и покупаю «молочку», овощи, мясо — здесь все натуральное. Например, когда я играл в Турции, то заметил: там есть отличные рестораны, но продукты в сыром виде часто были жесткие и не самые лучшие.

Мне кажется, такая схема работает и в спорте: если в Минске вырастят конкурентоспособную команду, состоящую исключительно из белорусских баскетболистов, вам не придется тратить деньги на легионеров.

Cтанет ли этот сезон в столичном клубе для меня единственным или будет иметь продолжение? Время покажет. А пока мне нравится общаться с белорусами. Вы, правда, открытые люди. Могу привести пример: я живу в доме с консьержем. Работники на этой должности дежурят посменно, но все четверо – люди пожилого возраста: три забавные бабушки и разговорчивый мужчина старшего возраста. Они очень любят поболтать со мной по-русски, всегда радуются приезду Йована – что-то пытаются ему сказать, а малыш ни слова не понимает. Здорово, что эти люди в своем возрасте не сидят дома, а выходят на работу и общаются. Они такие дружелюбные, искренние, настоящие. Да, именно настоящие», – сказал Гагич.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сербский центровой «Цмоки» Джордже Гагич рассказал о своем будущем в столичном клубе и поведал о том, что ему нравятся белорусские продукты.

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