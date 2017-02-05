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НФЛ. Квотербек «Нью-Ингленда» Брэди стал 4-х кратным обладателем MVP Супербоула

06.02.2017 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Квотербек «Нью-Ингленда» Том Брэди признан самым ценным игроком Супербоула.

В главном матче НФЛ против «Атланты» Брэди помог своей команде отыграть отставание в 25 очков. «Пэтриотс» победили в овертайме со счетом 34:28.

Для квотербека приз MVP стал четвертым в карьере. Он выигрывал этот трофей в 2001, 2003 и 2014 годах. Также Брэди в пятый раз стал чемпионом НФЛ.

 
 
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Квотербек «Нью-Ингленда» Том Брэди признан самым ценным игроком Супербоула.

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