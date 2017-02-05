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Белорусская компания Wargaming показала два рекламных ролика во время финала Супербоула

06.02.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Компания Wargaming, основателем и президентом которой является белорус Виктор Кислый, продемонстрировала два рекламных ролика во время финала Супербоула «Нью-Ингленд» – «Атланта». Оба рекламных ролика хронометражем 15 секунд.

Отметим, что стоимость размещения 30-секундного ролика в финале Супербоула достигает суммы в 5-5,5 млн долларов.

Реализация прав на телетрансляцию и размещение рекламы в рамках Супербоула – важнейшая статья доходов NFL.

 
 
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Компания Wargaming, основателем и президентом которой является белорус Виктор Кислый, продемонстрировала два рекламных ролика во время финала Супербоула...

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