Компания Wargaming, основателем и президентом которой является белорус Виктор Кислый, продемонстрировала два рекламных ролика во время финала Супербоула «Нью-Ингленд» – «Атланта». Оба рекламных ролика хронометражем 15 секунд.

Отметим, что стоимость размещения 30-секундного ролика в финале Супербоула достигает суммы в 5-5,5 млн долларов.

Реализация прав на телетрансляцию и размещение рекламы в рамках Супербоула – важнейшая статья доходов NFL.