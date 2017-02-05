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Финал четырех SEHA-лиги может пройти в Бресте

06.02.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Финал четырех SEHA-лиги может пройти в Бресте, сообщает блогер Tribuna.com Иван Сапега.   

«Сам по себе выход в Финал четырех очень престижен. Там будут играть четыре участника элитных групп Лиги чемпионов, двое из которых в этом году будут бороться за топ-4. Уровень космический.

И все это в Бресте. В случае, если БГК квалифицируется, конечно. Все предварительные работы проведены. Все объекты приведены в порядок. Комиссия лиги приезжала в Брест и осталась довольной инфраструктурой.

При положительном разрешении ситуации в Бресте будет настоящий праздник гандбола», – сообщил Иван Сапега.

Сразу несколько источников подтвердили Tribuna.com, что рассматривается вариант проведения Финала четырех в Бресте. Решение будет принято после того, как окончательно сформируется список команд, которые примут участие в Финале четыреx.

На данный момент БГК занимает 5-е место, отставая от четвертого места на 2 очка.

«Вардар» и «Веспрем» уже вышли в Финал четырех. Оставшиеся два места распределятся между «Целе», «Загребом» и БГК. Впереди у белорусской команды 3 матча.

 Подробности читайте в блоге «Все о гандболе» на Tribuna.com.

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Теги: Брест
 
 
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Финал четырех SEHA-лиги может пройти в Бресте, сообщает блогер Tribuna.com Иван Сапега.

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