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Анюкевич отправился на просмотр в «Иртыш»
06.02.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», защитник «Немана» Александр Анюкевич отправился на просмотр в казахстанский «Иртыш», который сейчас проводит сбор в Турции.
В прошедшем сезоне 24-летний футболист в составе гродненской команды провел 22 встречи, в которых отметился одним забитым голом.
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Как сообщает «Прессбол», защитник «Немана» Александр Анюкевич отправился на просмотр в казахстанский «Иртыш», который сейчас проводит сбор в Турции.
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