Как сообщает «Прессбол», защитник «Немана» Александр Анюкевич отправился на просмотр в казахстанский «Иртыш», который сейчас проводит сбор в Турции.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист в составе гродненской команды провел 22 встречи, в которых отметился одним забитым голом.