МИНСК, 6 фев — Sputnik. Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею с мячом (бенди), в финальной встрече обыграв команду России со счетом 4:3, сообщает Sputnik.



© Sputnik Максим Богодвид ЧМ по бенди: сборная Беларуси вылетела из Высшей лиги

Накануне в шведском Сандвикене состоялся решающий поединок Чемпионата мира по бенди 2017 года. Победу праздновали хозяева турнира — 4:3. Победители четырех предыдущих ЧМ россияне после первой половины встречи выигрывали со счетом 3:1. Точными бросками отметились Янис Бефус (20-я минута), Евгений Иванушкин (41) и Алмаз Миргазов (42). За шведов отличились Даниэль Моссберг (23), Кристоффер Эдлунд (61), Эрик Петтерссон (84) и Адам Гильям (90+1).

"Был хороший матч со стороны обеих команд. В первом тайме мы сыграли лучше, четко выстроив игру в обороне и быстро в атаке. А во втором тайме мы физически немного подсели, и начались перепады в игре. Мне не стыдно за игру. Она была равной, все ребята бились до конца и отдали все силы. Мы не выиграли, но, по большому счету, не проиграли. Просто шага не хватило, чтобы выиграть золото. Ребята сегодня показали все, что могли, бились за честь страны, за честь флага. И я им всем очень благодарен", — сказал после игры главный тренер россиян Сергей Мяус.

По словам специалиста, для успеха его команде не хватило немного терпения. "Никакого сожаления от результата нет — ребята сегодня показали все, что могли. Они бились за честь страны, за честь флага. И я им всем очень благодарен", — добавил он.

Швеция стала чемпионом мира в 12-й раз в истории и впервые с 2012 года, когда в финале также была обыграна российская команда. Сборная России является 10-кратным чемпионом мира и 24-кратным с учетом успехов сборной СССР.

В 2018 году чемпионат мира пройдет в Хабаровске.

Скандал с гимном

На церемонии перед началом матча исполнительница российского гимна Кристина Жмудская в начале забыла слова текста, вызвав негативную реакцию части трибун, извинилась за свою ошибку, а затем продолжила исполнение. Позже она призналась, что причиной всему стал технический сбой. Жмудская сильно волновалась, исполняя гимн, а после того, как девушка закончила петь, она пошла в туалет и разрыдалась.

"Инцидент во время исполнения российского гимна только еще больше сплотил нашу команду и болельщиков. Когда у девушки случилась заминка, ребята на поле обнялись и пели гимн. И мы, все тренеры, пели наш гимн, и наши болельщики на трибунах. И мы все были едины, происшедшее еще больше всех нас завело перед игрой. Потому что ребята играют за нашу страну, за честь нашего флага, за российский гимн", — прокомментировал ситуацию Мяус.

Он отметил, что команда была готова к любым подобным неожиданностям.

"Мы же видим, какие накладки уже не в первый раз происходят с исполнением российского гимна на различных международных соревнованиях. Мы были готовы ожидать от шведов всякого — потому что они хотели выиграть золото у себя дома и правдой, и неправдой. Это не наша страна, не Россия — здесь хлебосольного гостеприимства не дождешься", — заключил он.