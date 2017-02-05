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Льюис вызвал в сборную Беларуси 8 представителей молодежной команды

06.02.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Восемь игроков молодежной сборной Беларуси вызваны на сбор национальной команды

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис вызвал на очередной сбор национальной 28 хоккеистов, среди которых 8 представителей молодежной сборной (U-20).

Вратари: Александр Осипков (U-20), Михаил Карнаухов («Динамо-Молодечно»), Максим Малютин («Шахтер»).

Защитники: Павел Воробей, Павел Казакевич, Никита Мицкевич, (все – «Динамо-Молодечно»), Роман Достанко, Илья Сушко (оба – «Шахтер», Егор Иванов («Могилев»), Никита Устиненко («Динамо» Мн), Кирилл Чайка (U-20).

Нападающие: Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Станислав Лопачук, Артур Гаврус (все – «Динамо» Мн), Евгений Астанков, Артем Демков, Артем Левша (все – «Шахтер»), Андрей Белевич, Владимир Джиг, Александр Когалев, Максим Парфеевец, Виктор Туркин (все — «Юность»), Павел Боярчук, Михаил Стефанович (оба – «Неман»), Руслан Васильчук, Никита Феоктистов («Динамо-Молодечно»), Егор Шарангович (U-20).

С 6 по 9 февраля сборная Беларуси будет тренироваться в Минске, затем команда переместится в Словакию.

Экстралига. Льюис посетил два матча игрового дня 4 февраля

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Восемь игроков молодежной сборной Беларуси вызваны на сбор национальной команды Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис вызвал на очередной сбор национальной...

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