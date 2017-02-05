Журналист Алексей Шевченко поделился мнением о выходе минского «Динамо» в плей-офф КХЛ.

«Минское «Динамо» оформило себе путевку в плей-офф, хотя по ходу турнира у команды были сложные времена, с которыми Крэйг Вудкрофт блестяще справился. Примерно с середины сезона стало ясно, что белорусский клуб завоюет место в плей-офф досрочно, «зубры» показывали очень зрелищный хоккей, и за ними будет очень интересно понаблюдать.

Дело в том, что при всей своей силе, команда легко может проваливаться, причем в полном составе. Да, у них есть сильный вратарь Бен Скривенс, но иногда он пропускает просто удивительные шайбы. Клуб отказался от Ника Бэйлена во время сезона, однако надежности не стало больше. Иногда ошибки допускают самые опытные.

Атака у команды приличная, одна из лучших в КХЛ, но было слишком много матчей, когда Мэтт Эллисон, Роб Клинкхаммер и Александр Матерухин были хороши. Вся надежда, что тренер найдет важные слова на решающие игры и заставит команду действовать правильно четыре встречи подряд. Если это случиться, такое «Динамо» может пойти далеко», – написал Шевченко в своей колонке на сайте газеты «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее журналист выступал с резкой критикой работы Крэйга Вудкрофта на посту рулевого минчан.