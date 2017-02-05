Комментатор Александр Цвечковский после выхода минского «Динамо» в плей-офф КХЛ высказал свое мнение по этому поводу.

– Итак, «Динамо» официально в плей-офф. С каким настроением ты встречал эту «регулярку»?

– В принципе с оптимистичным. Особых перемещений в команде не было. Немного обновили, омолодили состав. С таким подбором хоккеистов рано или поздно оказались бы в плей-офф.

– Ты был среди тех, кто скептически относился к персоне Вудкрофта?

– Я занял нейтральную позицию. С одной стороны особо не радовался – все-таки человек без имени. Но и резко против не был. Жизнь научила не делать выводы преждевременно. Даже после неудачной октябрьско-ноябрьской серии понимал: лучше подождать, перетерпеть и оценить работу в конце сезона.

– Когда понял, что Вудкрофт – подходящий нам тренер?

– Как раз когда преодолели ту серию. Да, некоторые вопросы все равно оставались, поскольку Крэйг слепо следовал своей системе: ставил Скривенса, когда все требовали дать ему передохнуть, постоянно играл в атакующий хоккей, который не приносил пользы… Но декабрьские поединки с «Металлургом», «Сибирью» и «Авангардом» показали, что команда может действовать от своих ворот, по счету. Причем делать это качественно, а не просто отбиваться. Вот тогда и стало ясно: это тренер довольно приличного уровня. Вообще Вудкрофт четко знает, чего хочет. Не каждый специалист так просто расстался бы с Бэйленом.

– Как ты, кстати, воспринял уход Ника? А заодно прощание с Крайчеком и Лингле?

– С Лингле – нормально. Статистика была против Шарля – пользы он приносил мало. С Крайчеком – пятьдесят на пятьдесят. Если честно, еще в прошлом сезоне мне не очень нравилось, как Лукаш смотрится. Но контракт с ним расторгли в условиях дефицита в обороне, когда навалились травмы. А Бэйлен – это, конечно, шок. Я не понял. Тем более «Динамо» могло играть в три пары защитников сборной Беларуси. Но, если тренер с этой командой без Бэйлена дает результат, то он затыкает всем рты, – сказал Цвечковский.