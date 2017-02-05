В период с 6 февраля по 2 марта 2017 года в турецком городе Анталья пройдут два учебно-тренировочных сбора белорусских арбитров.

На первый сбор в период с 6 по 18 февраля отправятся следующие судьи:

Владимир Кузьмин, Антон Полуянов, Юрий Низовцев, Денис Щербаков, Дмитрий Дмитриев, Сергей Стецурин, Виктор Шимусик, Максим Арабей, Андрей Герасимук, Олег Маслянко, Сергей Теслюк, Алексей Войтешонок, Евгений Наумов, Антон Гусев, Юрий Хомченко, Сергей Гуща, Алексей Ковалев, Андрей Василевич, Сергей Жардецкий, Алексей Кульбаков, Владимир Ищенко, Денис Емельянчиков, Дмитрий Жук, Андрей Гетиков.

Второй сбор пройдет с 18 февраля до 2 марта. Список арбитров на эти числа будет опубликован перед сбором.

В Турцию на весь период УТС также отправился следующий состав преподавателей: Олег Чикун, Вячеслав Быков, Михаил Архипов, Алексей Маслов, Виктор Черник, а также фитнес-инструктор Иван Сафарьян.

Отметим, ранее сообщалось , что судьи Игорь Крук, Виталий Севостьяник, Андрей Сладинский не попали в выездной список на предстоящий первый сбор. Также на сборы в Турцию не летят арбитры, фигурировавшие в деле Жукова: Андрей Сорока, Вадим Панченко, Андрей Диваков и Олег Мурашкевич.

Добавим, что список фамилий арбитров на второй сбор будет опубликовал позже.