Известный белорусский тренер Леонид Кучук поделился мнением о возможностях нападающего Артема Милевского в юном возрасте.

– Милевского вы тоже помните со времен его выступлений в Беларуси?

– Да. Милевский тренировался в группе 1985 года рождения под руководством Николая Волкова. Это считалась одна из самых сильных команд в этом возрасте. Школа атаки была там очень сильная. Милевский занимался в «Смене». Могу сказать, что Милевский выделялся всегда. Я помню одну игру, ему тогда было лет шестнадцать-семнадцать, наверно. На этот матч еще приехали спонсоры «Торпедо-МАЗ», а мы приехали смотреть на свою группу, которая должна была играть со сверстниками из «Смены», где в общем-то и играл Милевский. Тогда Артем произвел на меня, как говорится, феноменальное впечатление.

– В чем была его «фишка» уже в том возрасте?

– Пластика и исполнение. Правильные решения в каких-то определенных эпизодах игры. Эти решения были невероятными. Милевский был самым сильный футболист не то, что в своей группе, а вообще в Беларуси в своем возрасте. Сильнее его просто не было. Чтоб кто-то выделялся так, как он – такого не было. Уже тогда было понятно, что это будет футболист. В принципе он и тогда был, и есть футболистом. Может, сейчас он стал еще мудрее. Я видел некоторые интересные моменты в его исполнении за «Тосно». Чувствуется его неординарность, видны его нестандартные решения, – сказал Кучук.