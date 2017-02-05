﻿ Леонид Кучук: «Милевский был самым сильный футболист не то, что в своей группе, а вообще в Беларуси в своем возрасте». 21.by
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Леонид Кучук: «Милевский был самым сильный футболист не то, что в своей группе, а вообще в Беларуси в своем возрасте»

06.02.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский тренер Леонид Кучук поделился мнением о возможностях нападающего Артема Милевского в юном возрасте.

– Милевского вы тоже помните со времен его выступлений в Беларуси?

– Да. Милевский тренировался в группе 1985 года рождения под руководством Николая Волкова. Это считалась одна из самых сильных команд в этом возрасте. Школа атаки была там очень сильная. Милевский занимался в «Смене». Могу сказать, что Милевский выделялся всегда. Я помню одну игру, ему тогда было лет шестнадцать-семнадцать, наверно. На этот матч еще приехали спонсоры «Торпедо-МАЗ», а мы приехали смотреть на свою группу, которая должна была играть со сверстниками из «Смены», где в общем-то и играл Милевский. Тогда Артем произвел на меня, как говорится, феноменальное впечатление.

– В чем была его «фишка» уже в том возрасте?

– Пластика и исполнение. Правильные решения в каких-то определенных эпизодах игры. Эти решения были невероятными. Милевский был самым сильный футболист не то, что в своей группе, а вообще в Беларуси в своем возрасте. Сильнее его просто не было. Чтоб кто-то выделялся так, как он – такого не было. Уже тогда было понятно, что это будет футболист. В принципе он и тогда был, и есть футболистом. Может, сейчас он стал еще мудрее. Я видел некоторые интересные моменты в его исполнении за «Тосно». Чувствуется его неординарность, видны его нестандартные решения, – сказал Кучук.

 
 
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Известный белорусский тренер Леонид Кучук поделился мнением о возможностях нападающего Артема Милевского в юном возрасте.

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