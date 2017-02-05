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Павлов и Довгялло перешли в «Днепр», Хотов и Зыль продлили контракты
06.02.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Днепр» объявил о подписании контрактов с четырьмя футболистами.
Соглашение с командой продлил Петр Зыль и Мурат Хотов.
Новичками клуба стали хавбек Александр Павлов и вратарь Игорь Довгялло.
Зыль провел в прошлом сезоне за «Днепр» 9 матчей. Мурат Хотов, который был признан лучшим игроком команды в прошлом сезоне, провел все 26 матчей в основе и отметился 19 забитыми мячами.
Довгялло прошедший сезон провел в «Нафтане», за который провел 28 матчей и пропустил 39 мячей.
Павлов в прошлом сезоне выступал за «Шахтер», за который он провел 13 матчей в основе, 8 раз выходил на замену, отметился 3 забитыми мячами и одной голевой передачей.
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«Днепр» объявил о подписании контрактов с четырьмя футболистами.
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