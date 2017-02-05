«Днепр» объявил о подписании контрактов с четырьмя футболистами.

Соглашение с командой продлил Петр Зыль и Мурат Хотов.

Новичками клуба стали хавбек Александр Павлов и вратарь Игорь Довгялло.

Зыль провел в прошлом сезоне за «Днепр» 9 матчей. Мурат Хотов, который был признан лучшим игроком команды в прошлом сезоне, провел все 26 матчей в основе и отметился 19 забитыми мячами.

Довгялло прошедший сезон провел в «Нафтане», за который провел 28 матчей и пропустил 39 мячей.

Павлов в прошлом сезоне выступал за «Шахтер», за который он провел 13 матчей в основе, 8 раз выходил на замену, отметился 3 забитыми мячами и одной голевой передачей.