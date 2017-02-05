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КХЛ. Комаров дисквалифицирован на 1 матч

06.02.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Никита Комаров дисквалифицирован на 1 матч и пропустит следующую игру за нарушение в поединке с «Югрой».

«На 12-й минуте матча «Югра» – «Динамо» (Минск), состоявшегося 5 февраля 2017 года, на нападающего гостей Никиту Комарова (№19) был наложен штраф 2+10’ за атаку в область головы и шеи. Поскольку Дисциплинарный штраф (10 мин.) стал для игрока третьим в нынешнем чемпионате, на него согласно п.4.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф», – сообщает официальный сайт КХЛ.

Следующий матч «Динамо» проведет в Минске против «Витязя» 7 февраля.

«Югра» – «Динамо» Мн. Комаров получил 5-й дисциплинарный штраф в сезоне

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий минского «Динамо» Никита Комаров дисквалифицирован на 1 матч и пропустит следующую игру за нарушение в поединке с «Югрой».

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