Нападающий минского «Динамо» Никита Комаров дисквалифицирован на 1 матч и пропустит следующую игру за нарушение в поединке с «Югрой».

«На 12-й минуте матча «Югра» – «Динамо» (Минск), состоявшегося 5 февраля 2017 года, на нападающего гостей Никиту Комарова (№19) был наложен штраф 2+10’ за атаку в область головы и шеи. Поскольку Дисциплинарный штраф (10 мин.) стал для игрока третьим в нынешнем чемпионате, на него согласно п.4.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф», – сообщает официальный сайт КХЛ.

Следующий матч «Динамо» проведет в Минске против «Витязя» 7 февраля.

«Югра» – «Динамо» Мн. Комаров получил 5-й дисциплинарный штраф в сезоне