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Зимняя Универсиада-2017. Горные лыжи. Шканова выиграла золотую медаль

06.02.2017 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская горнолыжница Мария Шканова выиграла золотую медаль в слаломе на Универсиаде-2017.

Универсиада-2017

Алматы, Казахстан

Горные лыжи

Женщины

1. Мария Шканова (Беларусь) – 1,32.57

2. Моника Хюбнер (Германия) – 1,32.67

3. Луиза Йонсонн (Швеция) – 1,32.80

4. Аса Андр (Япония) – 1,32.91

5. Лиза Хилтула (Швеция) – 1,32.94

Напомним, ранее Шканова выиграла серебро и бронзу на Универсиаде. 

 
 
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Белорусская горнолыжница Мария Шканова выиграла золотую медаль в слаломе на Универсиаде-2017.

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