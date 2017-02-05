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Зимняя Универсиада-2017. Горные лыжи. Шканова выиграла золотую медаль
06.02.2017 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская горнолыжница Мария Шканова выиграла золотую медаль в слаломе на Универсиаде-2017.
Универсиада-2017
Алматы, Казахстан
Горные лыжи
Женщины
1. Мария Шканова (Беларусь) – 1,32.57
2. Моника Хюбнер (Германия) – 1,32.67
3. Луиза Йонсонн (Швеция) – 1,32.80
4. Аса Андр (Япония) – 1,32.91
5. Лиза Хилтула (Швеция) – 1,32.94
Напомним, ранее Шканова выиграла серебро и бронзу на Универсиаде.
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Белорусская горнолыжница Мария Шканова выиграла золотую медаль в слаломе на Универсиаде-2017.
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