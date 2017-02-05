Известный тренер Леонид Кучук считает Александра Хацкевича, Валентина Белькевича и Александра Глеба – лучшими футболистами Беларуси.

– Леонид Станиславович, недавно 44 года должно было исполниться Валентину Белькевичу. Каким вы его помните, ведь вы его знали еще со времен своей футбольной карьеры?

– Я помню Валика, когда он был совсем молодым парнем. Я был футболистом, играл за ФК «Молодечно», а ему тогда было наверно лет восемнадцать. Помню, мы вышли на матч первого тура национального чемпионата Беларуси. Мы тогда сыграли вничью на стадионе «Динамо». Помню хорошо, насколько усилилась игра «Динамо», когда во втором тайме вышел молодой Белькевич. Уже тогда можно было понять, что это будет великий футболист. В общем-то он таким и стал. Его исполнительское мастерство уже в то время было на высшем уровне. Его левая нога, его исполнение штрафных ударов, его передачи — было понятно, что этот человек обладает неким даром.

– Уже в 18 лет он был таким мастером и выдавал сумасшедшие пасы?

– Да. Я скажу, что уже тогда его футбольное мышление и высокое исполнительское мастерство было хорошо заметно. Я был хорошо знаком с первым тренером Валика и Саши Хацкевича и немного видел их еще в детском возрасте. Я знал, где они воспитывались. Там была асфальтовая площадка и поле футбольное из асфальта возле стадиона «Динамо» в центре Минска. Там выросло очень много хороших футболистов, это была школа «Динамо».

– Уже будучи тренером «Шерифа» вы приезжали играть с киевским «Динамо». Тогда Белькевич, в принципе, решил исход игры...

– Да, это было на Кубке Лобановского. Тогда «Динамо» сыграло очень сильно, очень здорово. Киевляне тогда использовали два состава, а у «Шерифа» не было такой возможности. Та игра была очень сильная с точки зрения исполнительского мастерства со стороны «Динамо» в целом и со стороны Валика Белькевича в частности. Он вел игру, играл и в центре, и слева, и справа. Вообще невозможно было уловить откуда он начнет атаку. Мы проиграли тогда 0:4, и я тот матч очень хорошо запомнил. И дело тут даже не в счете. А в быстроте мышления футболиста Белькевича, который меня просто поразил.

– Белькевич и Хацкевич – это два самых великих белорусских футболиста?

– Да. И еще Глеб. Эти трое – самые сильные футболисты из Беларуси. Валик очень долгое время играл в киевском «Динамо», ему не удавалось сыграть где-то в Европе. Хотя я считаю он смог бы играть в сильном европейском клубе. Но «Динамо» Киев – это бренд. Тем более что команду тогда тренировал великий Валерий Лобановский. Тогда вся Беларусь следила за играми киевского «Динамо», ведь там играли Белькевич и Хацкевич. Они вдвоем ведь и в сборной были лидерами. Я смотрел очень много игр сборной с их участием. Видел, как эти два футболиста здорово решали исходы матчей. Когда они ушли из сборной, можно сказать, что вместе с ними ушла целая эра. Время высокого исполнительского мастерства и очень высокого класса, – сказал Кучук.