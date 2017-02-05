8 февраля начинается продажа билетных пакетов на домашние матчи минского «Динамо» в рамках второго этапа чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2016/17 – 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«12 353 билетов на каждый матч будут стоить до 15 рублей при покупке билетных пакетов! Таких демократичных цен еще никогда не было!» – сообщает пресс-служба «зубров».

Подробности приобретения билетов на игры плей-офф – на официальном сайте «Динамо».

На текущий момент и в том случае, займет места с 5 по 8, первые два домашних матча столичного клуба запланированы на 25 и 27 февраля, третий матч, в случае необходимости его проведения (*), состоится 3 марта. Наиболее вероятные соперники в этой стадии плей-офф – «Торпедо», «Локомотив» или московское «Динамо». Если «зубы» опустятся на 7 или 8 места, соперниками станут СКА (Санкт-Петербург) или ЦСКА (Москва).

Если «Динамо» Минск займет 3 или 4 место в Западной конференции, первые два домашних матча нашего клуба запланированы на 21 и 23 февраля, третий и четвертый матчи, в случае необходимости их проведения (*), состоятся 1 и 5 марта.

Начало матчей в будни – 19:30, в выходные – 17:00