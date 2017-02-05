﻿ Женская сборная Беларуси на Евробаскете-2017 стартует матчем с Италией. 21.by
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Женская сборная Беларуси на Евробаскете-2017 стартует матчем с Италией

06.02.2017 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стало известно расписание женского Евробаскета-2017.

Сборная Беларуси в группе «B» начнет турнир 16 июня матчем против Италии. 17 июня сыграет со Словакией, а 19 июня с Турцией.

Победитель группы выйдет в четвертьфинал. Вторая и третья команды проведут дополнительный плей-офф со сборными из других квартетов.

Евробаскет пройдет в Чехии с 16 по 25 июня.

 

 
 
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Стало известно расписание женского Евробаскета-2017.

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