Стало известно расписание женского Евробаскета-2017.

Сборная Беларуси в группе «B» начнет турнир 16 июня матчем против Италии. 17 июня сыграет со Словакией, а 19 июня с Турцией.

Победитель группы выйдет в четвертьфинал. Вторая и третья команды проведут дополнительный плей-офф со сборными из других квартетов.

Евробаскет пройдет в Чехии с 16 по 25 июня.