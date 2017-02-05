«Реал» остался недоволен переносом матча с «Сельтой», который должен был пройти в это воскресенье.

Игра была отменена Профессиональной футбольной лигой Испании из-за бушующего в Галисии шторма. В результате непогоды также пострадал стадион «Балайдос», из-за чего часть трибун была закрыта. В пятницу также был отменен матч «Депортиво» – «Бетис».

Президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен переносом игры и пригрозил вступить в Европейскую суперлигу, проект которой многократно обсуждался и был частично реализован в виде предсезонного турнира International Champions Cup.

В «Сельте» выразили недопонимание тем, как Перес может ставить свои интересы выше безопасности игроков и болельщиков, включая болельщиков «Реала», которые должны были быть расположены в зоне, которой был нанесен урон.