﻿ «Реал» пригрозил вступлением в Европейскую суперлигу после переноса матча с «Сельтой». 21.by
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«Реал» пригрозил вступлением в Европейскую суперлигу после переноса матча с «Сельтой»

06.02.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» остался недоволен переносом матча с «Сельтой», который должен был пройти в это воскресенье.

Игра была отменена Профессиональной футбольной лигой Испании из-за бушующего в Галисии шторма. В результате непогоды также пострадал стадион «Балайдос», из-за чего часть трибун была закрыта. В пятницу также был отменен матч «Депортиво» – «Бетис».

Президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен переносом игры и пригрозил вступить в Европейскую суперлигу, проект которой многократно обсуждался и был частично реализован в виде предсезонного турнира International Champions Cup.

В «Сельте» выразили недопонимание тем, как Перес может ставить свои интересы выше безопасности игроков и болельщиков, включая болельщиков «Реала», которые должны были быть расположены в зоне, которой был нанесен урон.

 

 
 
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«Реал» остался недоволен переносом матча с «Сельтой», который должен был пройти в это воскресенье.

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