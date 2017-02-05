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28 марта сборная Беларуси в Скопье проведет спарринг с Македонией

06.02.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Между Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» и Федерацией футбола Македонии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных.

Поединок состоится 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по местному времени.

На данный момент сборная Македонии занимает 162 строчку в рейтинге ФИФА.

Ранее сборные Беларуси и Македонии пересекались в ходе квалификации чемпионата Европы УЕФА 2016. В марте 2015 года наша команда победила на выезде со счетом 2:1, затем в ноябре соперники разошлись миром на «Борисов-Арене».

Сборная Македонии в квалификации к ЧМ-2018 участвует в группе B и после четырех туров занимает последнее место. В стартовых матчах наш будущий соперник уступил сборным Албании, Израиля, Италии и Испании.

Напомним, что 25 марта этого года сборной Беларуси предстоит выездная игра квалификации ЧМ-2018 против Швеции, затем 1 июня сыграем спарринг со Швейцарией, а 9 июня проведем ответный домашний матч отбора против Болгарии.

Напомним, в настоящий момент национальная сборная Беларуси остается без главного тренера. Ранее с этого поста ушел Александр Хацкевич.

 
 
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Между Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» и Федерацией футбола Македонии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча с участием...

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