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Экс-борец Перников стал новым коммерческим директором минского «Динамо»

06.02.2017 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о том, что место коммерческого директора клуба вместо Сергея Варкалова занял  известный белорусский борец Сергей Перников.

– Кто займет место коммерческого директора «Динамо»?

– На этой должности уже трудится Сергей Васильевич Перников. Человек, который не понаслышке знаком с коммерческой деятельностью, в этой сфере он занимается на протяжении десяти лет. Имеет опыт на руководящих должностях. На данный момент Сергей Васильевич приступил к своим обязанностям, ведет работу с нашими спонсорами, курирует вопрос строительства нового стадиона, – сказал Селимов.

Напомним, Варкалов был коммерческим директором «Динамо» с декабря 2014 года.

 
 
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Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о том, что место коммерческого директора клуба вместо Сергея Варкалова занял известный белорусский борец...

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