Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад оценил вероятность участия пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» в турнире WTA в Санкт-Петербурге в следующем году.

«Я слышал об этом турнире много хорошего, и мне лично очень нравится [директор турнира] Александр Медведев, но у него в команде есть несколько персонажей с большими ртами, которым нужно будет уйти».

Напомним, ранее связями с игроками на турнире занимался вице-президент ФТР Евгений Кафельников, не раз резко высказывавшийся о Шараповой. В этом году его сменила Ива Майоли.

Допинговая дисквалификация 29-летней Шараповой истекает в конце апреля.