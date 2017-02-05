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Агент Шараповой: «Чтобы Мария сыграла в Петербурге, должны уйти персонажи с большими ртами»

06.02.2017 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад оценил вероятность участия пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» в турнире WTA в Санкт-Петербурге в следующем году.

«Я слышал об этом турнире много хорошего, и мне лично очень нравится [директор турнира] Александр Медведев, но у него в команде есть несколько персонажей с большими ртами, которым нужно будет уйти».

Напомним, ранее связями с игроками на турнире занимался вице-президент ФТР Евгений Кафельников, не раз резко высказывавшийся о Шараповой. В этом году его сменила Ива Майоли.

Допинговая дисквалификация 29-летней Шараповой истекает в конце апреля.

 
 
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Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад оценил вероятность участия пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» в турнире WTA в Санкт-Петербурге в следующем году.

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