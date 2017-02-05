﻿ Тренеры сборных Беларуси, Норвегии, Польши и Латвии не подписали петицию к IBU об ужесточении антидопинговых правил. 21.by
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Тренеры сборных Беларуси, Норвегии, Польши и Латвии не подписали петицию к IBU об ужесточении антидопинговых правил

06.02.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик рассказал о том, почему норвежские тренеры не стали подписывать петицию к Международному союзу биатлонистов (IBU) об ужесточении антидопинговых правил.

Помимо норвежских тренеров, обращение не стали подписывать специалисты из сборных Беларуси, Польши и Латвии. Всего петицию подписали 154 спортсмена и 56 тренеров. Единственный представитель Норвегии, подписавший обращение, – восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.

«Мы уже писали отдельное письмо 22 декабря, в котором были некоторые положения из этой петиции. Наверное, следовало подписать ее. Но это нормально, что тренеры думали, что свое мнение они уже высказали.

Не жалеете об этом?

– Мы поддерживаем те принципы, которые изложены в петиции, но мы написали достаточно обращений.

Понимаете, что на это может последовать реакция?

– Да. Но все спортсмены и тренеры согласны с содержанием петиции и поддерживают предложения, изложенные в ней», – сказал Шлоквик.

 
 
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Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик рассказал о том, почему норвежские тренеры не стали подписывать петицию к Международному союзу биатлонистов...

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