Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик рассказал о том, почему норвежские тренеры не стали подписывать петицию к Международному союзу биатлонистов (IBU) об ужесточении антидопинговых правил.

Помимо норвежских тренеров, обращение не стали подписывать специалисты из сборных Беларуси, Польши и Латвии. Всего петицию подписали 154 спортсмена и 56 тренеров. Единственный представитель Норвегии, подписавший обращение, – восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.

«Мы уже писали отдельное письмо 22 декабря, в котором были некоторые положения из этой петиции. Наверное, следовало подписать ее. Но это нормально, что тренеры думали, что свое мнение они уже высказали.

– Не жалеете об этом?

– Мы поддерживаем те принципы, которые изложены в петиции, но мы написали достаточно обращений.

– Понимаете, что на это может последовать реакция?

– Да. Но все спортсмены и тренеры согласны с содержанием петиции и поддерживают предложения, изложенные в ней», – сказал Шлоквик.