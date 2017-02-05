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Биатлон: белорусские тренеры не подписали письмо в IBU
06.02.2017 16:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Тренеры сборных Беларуси, Норвегии, Польши и Латвии не поставили свои подписи под обращением в Международный союз биатлонистов (IBU), в котором спортсмены призывают к ужесточению реакции относительно последних допинговых скандалов, сообщает
© Sputnik Алексей Филиппов
Более 170 биатлонистов провели встречу на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, по итогам которой
"Мы написали отдельное письмо в IBU 22 декабря, которое содержит некоторые пункты из письма спортсменов. Возможно, нам стоило подписать эту петицию. Тем не менее мы уже высказали свое мнение по этому вопросу. Наши спортсмены и тренеры согласны с выводами, содержащимися в письме", — сказал глава Норвежской федерации биатлона Эрленд Слоквик.
Ранее глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что письмо спортсменов не направлено против России.
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Биатлонисты в январе потребовали: увеличить срок дисквалификации за употребление допинга до 8 лет, повысить штраф для спортсменов до одного миллиона.
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