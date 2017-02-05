МИНСК, 6 фев — Sputnik. Тренеры сборных Беларуси, Норвегии, Польши и Латвии не поставили свои подписи под обращением в Международный союз биатлонистов (IBU), в котором спортсмены призывают к ужесточению реакции относительно последних допинговых скандалов, сообщает NRK .



© Sputnik Алексей Филиппов IBU изменит антидопинговые правила на конгрессе до 9 февраля

Более 170 биатлонистов провели встречу на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, по итогам которой направили в IBU письмо с призывом к более строгой реакции после ряда допинговых скандалов .

"Мы написали отдельное письмо в IBU 22 декабря, которое содержит некоторые пункты из письма спортсменов. Возможно, нам стоило подписать эту петицию. Тем не менее мы уже высказали свое мнение по этому вопросу. Наши спортсмены и тренеры согласны с выводами, содержащимися в письме", — сказал глава Норвежской федерации биатлона Эрленд Слоквик.

Ранее глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что письмо спортсменов не направлено против России.