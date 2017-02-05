﻿ Генсек НОКа Котов: «Иск к ICF на 2,5 млн долларов? Я не знаю, кто это заявил, и мне нечего сказать». 21.by
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Генсек НОКа Котов: «Иск к ICF на 2,5 млн долларов? Я не знаю, кто это заявил, и мне нечего сказать»

06.02.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОКа) Анатолий Котов в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал информацию о готовности иска к Международной федерации каноэ (ICF) на 2,5 млн долларов.

Сообщается, что НОК Беларуси подготовил иск к ICF на 2,5 млн долларов...

– Мне бы хотелось оставить это без комментариев и отправить к первоисточнику. Я не знаю, кто это заявил, и мне нечего сказать.

- БелТА со ссылкой на ОНТ.

– Значит нужно на телеканал ОНТ.

- То есть это неправда?

– Я не буду это комментировать. Когда мы будем готовы со всеми документами, мы не будем делать из этого секрета, – сказал Котов.

Напомним, в июле прошлого года ICF отстранила мужскую сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на год, что не позволило ей принять участие на Олимпиаде в Рио. Белорусская сторона подала апелляцию в CAS, которая в итоге была удовлетворена. Сообщалось, что белорусская сторона будет требовать денежную компенсацию со стороны Международной федерации каноэ за причененный ущерб.

НОК Беларуси подготовил иск к Международной федерации каноэ на 2,5 млн долларов

 
 
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Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОКа) Анатолий Котов в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировал информацию о...

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