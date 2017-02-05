Комментатор БГТРК Александр Цвечковский поделился мнением о шансах минского «Динамо» пройти во второй раунд Кубка Гагарина.

- Пока не ясно, кто достанется «зубрам» в плей-офф. У тебя имеются предпочтения?

– Хотелось бы «Торпедо». Мне кажется, у «Динамо» будут неплохие шансы. Тот же неуравновешенный Скудра плюс в «регулярке» неплохо играли с нижегородцами. Москва? Команда Орешкина сейчас на ходу. «Локомотив»? Тоже придется нелегко, «молодежь» там сильная…

- Ко всему прочему «Торпедо» из этой троицы хуже всех реализовывает большинство и наименее надежно в меньшинстве…

– Да, поэтому с ними вполне можно бороться. Хотелось бы еще подняться повыше и заполучить преимущество свое площадки. Но, судя по тому, как идут москвичи и ярославцы, сделать это сложно. Да и «Торпедо» вряд ли поднимется, чтобы попасть на нас. Сегодня у Скудры «Сочи», а на финише — ЦСКА и СКА.

- Что-то тревожит тебя накануне плей-офф?

– Наверное, постоянные провалы в обороне. В минском матче с «Барысом» — шесть выходов «один в ноль». Во вчерашнем поединке с «Югрой» у хозяев, которые в принципе мало атакуют, тоже хватало шансов забросить. И здесь вопросы не только к защитникам, а ко всей пятерке, находящейся на льду. Благо есть товарищ Скривенс. Главное, чтобы продолжал выручать в плей-офф. А в остальном: большинство работает, меньшинство подтянули, моменты создаем… Все нормально. Разве что хотелось бы улучшить реализацию.

- Есть ли у тебя внутреннее ощущение, что «Динамо» созрело для второго раунда?

– Думаю, это вполне реально. Задача ведь была не просто попасть в плей-офф, но и желательно пройти в полуфинал конференции. Мы уже почти наверняка разминемся со СКА и ЦСКА. С остальными можно играть. Да, хотелось бы «Торпедо», но и Москва, и «Локомотив» — соперники, которые по силам. Ту же Москву дважды победили «в сухую». Ярославль дома обыграли… – сказал Цвечковский.