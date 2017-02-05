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Команда Николая Лукашенко крупно обыграла соперников из "Медведя"
06.02.2017 17:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Команда "Грифоны", за которую играет сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, обыграла в понедельник юных хоккеистов из Московского района ("Медведи") в стартовом матче XIX городских соревнований для детей и подростков "Золотая шайба".
"Медведи" уступили "Грифонам", играющим за Центральный район столицы, с разгромным счетом — 9:1. Николай Лукашенко в сегодняшней игре не участвовал.
Турнир в младшей возрастной группе начнется 14 февраля, а старшая возрастная группа начнет играть еще через 10 дней. Победители соревнований примут участие в мартовских финалах "Золотой шайбы".
В прошлом году
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Сын президента, ставший по итогам прошлого года лучшим бомбардиром, в сегодняшней игре не участвовал.
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