﻿ Команда Николая Лукашенко крупно обыграла соперников из "Медведя". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Команда Николая Лукашенко крупно обыграла соперников из "Медведя"

06.02.2017 17:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Команда "Грифоны", за которую играет сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, обыграла в понедельник юных хоккеистов из Московского района ("Медведи") в стартовом матче XIX городских соревнований для детей и подростков "Золотая шайба".

"Медведи" уступили "Грифонам", играющим за Центральный район столицы, с разгромным счетом — 9:1. Николай Лукашенко в сегодняшней игре не участвовал.

Турнир в младшей возрастной группе начнется 14 февраля, а старшая возрастная группа начнет играть еще через 10 дней. Победители соревнований примут участие в мартовских финалах "Золотой шайбы".

В прошлом году победителями в финале "Золотой шайбы" стали "Грифоны", одолев в решающей игре "Беркутов" (Фрунзенский район). Николай Лукашенко по итогам соревнований получил приз как лучший бомбардир.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сын президента, ставший по итогам прошлого года лучшим бомбардиром, в сегодняшней игре не участвовал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Алим Селимов: «Хотелось бы сыграть на «Динамо-Юни» уже во второй половине следующего сезона»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика