МИНСК, 6 фев — Sputnik. Команда "Грифоны", за которую играет сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, обыграла в понедельник юных хоккеистов из Московского района ("Медведи") в стартовом матче XIX городских соревнований для детей и подростков "Золотая шайба".

"Медведи" уступили "Грифонам", играющим за Центральный район столицы, с разгромным счетом — 9:1. Николай Лукашенко в сегодняшней игре не участвовал.

Турнир в младшей возрастной группе начнется 14 февраля, а старшая возрастная группа начнет играть еще через 10 дней. Победители соревнований примут участие в мартовских финалах "Золотой шайбы".

В прошлом году победителями в финале "Золотой шайбы" стали "Грифоны" , одолев в решающей игре "Беркутов" (Фрунзенский район). Николай Лукашенко по итогам соревнований получил приз как лучший бомбардир.