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Алим Селимов: «Хотелось бы сыграть на «Динамо-Юни» уже во второй половине следующего сезона»

06.02.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о ходе реконструкции стадиона «Динамо-Юни».

- Как обстоят дела со строительством «Динамо-Юни»?

– Согласно решения Мингорисполкома, клуб осуществляет инвестиционный проект по строительству первого в Беларуси детско-юношеского футбольного центра, со стадионом на пять тысяч мест. Этот центр будет в себя включать комплекс футбольных полей с искусственным покрытием и подогревом. На строительство этого центра выделяются немалые средства, и сейчас стройка идет довольно активно. На данный момент начинается работа по строительству трибун, заказаны железобетонные конструкции, сваи забиты. Скоро будут установлены мачты освещения.

Да, раньше было много разговоров о том, что стройки не видно, но не стоит забывать, что подготовительный этап строительства включает в себя немалый объем работ: это и проектирование, это и демонтаж старых конструкций, это и земельные работы, это и прокладка инженерных сетей. Сейчас этот этап позади, и мы приступаем к возведению трибун. Надеемся, что финансирование позволит нам сделать это. Хотелось бы сыграть на нашем стадионе уже во второй половине следующего сезона, – сказал Селимов.

 
 
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Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о ходе реконструкции стадиона «Динамо-Юни».

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