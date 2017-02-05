Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о ходе реконструкции стадиона «Динамо-Юни».

- Как обстоят дела со строительством «Динамо-Юни»?

– Согласно решения Мингорисполкома, клуб осуществляет инвестиционный проект по строительству первого в Беларуси детско-юношеского футбольного центра, со стадионом на пять тысяч мест. Этот центр будет в себя включать комплекс футбольных полей с искусственным покрытием и подогревом. На строительство этого центра выделяются немалые средства, и сейчас стройка идет довольно активно. На данный момент начинается работа по строительству трибун, заказаны железобетонные конструкции, сваи забиты. Скоро будут установлены мачты освещения.

Да, раньше было много разговоров о том, что стройки не видно, но не стоит забывать, что подготовительный этап строительства включает в себя немалый объем работ: это и проектирование, это и демонтаж старых конструкций, это и земельные работы, это и прокладка инженерных сетей. Сейчас этот этап позади, и мы приступаем к возведению трибун. Надеемся, что финансирование позволит нам сделать это. Хотелось бы сыграть на нашем стадионе уже во второй половине следующего сезона, – сказал Селимов.