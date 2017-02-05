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Дэйв Льюис: «Хочу дать шанс молодым ребятам. Сборная нуждается в обновлении, это естественный процесс»

06.02.2017 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о подготовке команды к турниру в Словакии.

- Почему не вызваны игроки из КХЛ?

– Клубы сейчас готовятся к плей-офф, а мне не нужно дополнительно смотреть на белорусов из этой лиги. Я и так прекрасно знаю, на что они готовы. Хочу дать шанс молодым ребятам. После выступления молодежной сборной в Бремерхафене я сказал Юрию Файкову о своем желании посмотреть на молодых ребят, которые станут следующим поколением в белорусском хоккее.

Сборная нуждается в обновлении, это естественный процесс. До этого Файков порекомендовал некоторых ребят, а в субботу я присутствовал на матче чемпионата «U-20» — «Брест» (4:0), где мне приглянулся еще один игрок — Егор Шарангович. Его я вызвал дополнительно.

- Для него это уже не первый вызов. Этакий второй аванс?

– Мне он нравится. Хорошо проявил себя в поединке с «Брестом» и, на мой взгляд, стал лучшим игроком матча. Он демонстрирует хороший оборонительный хоккей и умеет анализировать игру.

К нам еще добавятся ребята из минского «Динамо», но перед выездом, возможно, придется кого-то отцепить. Очень хочется, чтобы новые игроки могли поработать с тренерами национальной сборной, прочувствовать нашу систему. С Крэйгом Вудкрофтом мы находимся в постоянном контакте. Никаких выходных — просто динамовцы вчера поздно прилетели. Рад, что несмотря на большое количество травм, различных повреждений, эта команда смогла добиться победы.

- Какие задачи стоят на турнир?

– Основная задача — показать молодым игрокам, что тот успех, которого они добились в Германии, на этом не заканчивается. Чтобы достигнуть новых высот, нужно больше работать. Поэтому везем молодежь на взрослый турнир, где совершенно другой уровень.

Уверен, что ошибки и просчеты на льду в Словакии будут. Но важно не то, какие ошибки ты допускаешь, а то, какие выводы после этого делаешь. Чтобы проверить способности ребят, нужно давать им возможности проявить себя в сложных ситуациях. Я же буду фокусироваться на их умении справляться с поставленными задачами, – сказал Льюис.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о подготовке команды к турниру в Словакии.

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