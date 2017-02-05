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В Минске на площади Независимости прошел пикет пророссийских активистов в поддержку выступления российских легкоатлетов под флагом Беларуси
06.02.2017 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
В минувшие выходные на Youtube-канале незарегистрированной организации «НОД-Беларусь» было размещено видео с пикета из шести человек, который в самом центре Минска, на площади Независимости провели пророссийские активисты.
Начали они пикет с поддержки инициативы депутата Госдумы РФ Евгения Федорова о выступлении недопущенных к международным соревнованиям российских легкоатлетов под флагом Беларуси.
«Сегодня общественность Белоруссии собралась в центре города Минска, чтобы выразить свою солидарность с Российской Федерацией, с братским народом России. Мы считаем, что российские спортсмены могут выступать под нашим флагом. Лучше под флагом друга, чем под флагом врага! Какой-нибудь Швейцарии, Евросоюза... или, там, прочих уродцев», — заявил лидер «НОД-Беларусь» Владимир Рыженков.
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В Минске на площади Независимости прошел пикет пророссийских активистов в поддержку выступления российских легкоатлетов под флагом Беларуси
В минувшие выходные на Youtube-канале незарегистрированной организации «НОД-Беларусь» было размещено видео с пикета из шести человек, который в самом центре Минска,...
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