Бразильский нападающий Нивалдо Феррейра тренируется с «Гомелем».

Последним клубом 28-летнего Нивалдо был красноярский «Енисей». В 2016 году он провел за российский клуб 12 матчей. С 2014 по 2016 год Нивалдо выступал за ФК «Луч-Энергия» из Владивостока, в составе которого забил 8 мячей в 59 играх. Также в карьере 28-летнего нападающего значатся: российская «Сибирь», казахстанский «Атырау», бразильские клубы «Алекрин» и «Бараунас».