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Бразильский полузащитник Нивалдо тренируется с «Гомелем»

06.02.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бразильский нападающий Нивалдо Феррейра тренируется с «Гомелем».

Последним клубом 28-летнего Нивалдо был красноярский «Енисей». В 2016 году он провел за российский клуб 12 матчей. С 2014 по 2016 год Нивалдо выступал за ФК «Луч-Энергия» из Владивостока, в составе которого забил 8 мячей в 59 играх. Также в карьере 28-летнего нападающего значатся: российская «Сибирь», казахстанский «Атырау», бразильские клубы «Алекрин» и «Бараунас».

 
Теги: Гомель
 
 
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Бразильский нападающий Нивалдо Феррейра тренируется с «Гомелем».

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