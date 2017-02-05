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Бразильский полузащитник Нивалдо тренируется с «Гомелем»
06.02.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бразильский нападающий Нивалдо Феррейра тренируется с «Гомелем».
Последним клубом 28-летнего Нивалдо был красноярский «Енисей». В 2016 году он провел за российский клуб 12 матчей. С 2014 по 2016 год Нивалдо выступал за ФК «Луч-Энергия» из Владивостока, в составе которого забил 8 мячей в 59 играх. Также в карьере 28-летнего нападающего значатся: российская «Сибирь», казахстанский «Атырау», бразильские клубы «Алекрин» и «Бараунас».
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Бразильский нападающий Нивалдо Феррейра тренируется с «Гомелем».
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