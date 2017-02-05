﻿ Алим Селимов: «Сказать, что рухнем из-за ситуации вокруг закона на недвижимость? Нет, такого не будет». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Алим Селимов: «Сказать, что рухнем из-за ситуации вокруг закона на недвижимость? Нет, такого не будет»

06.02.2017 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о том, как скажется на клубе ситуация по налогу на недвижимость.

- Много шума вокруг ситуации по налогу на недвижимость. Насколько сильно это ударит по клубу?

– Для нас это очень серьезная поддержка, как известно, у нас строится стадион «Динамо-Юни». С учетом того, что нам удалось сохранить остаток прошлогодних средств – сейчас мы себя чувствуем спокойно, на ногах, как говорится, стоим твердо. Никаких задолженностей перед игроками, работниками клуба у нас нет – все выплачивается вовремя, а стройка ведется. Сказать, что рухнем? Нет, такого не будет. А что будет завтра – будет известно завтра. Бюджет до конца года распланирован, долгов перед игроками быть не должно. Все будет хорошо, – сказал Селимов.

«Вы пока помогайте им морально». Чиновники поставили клубы в столице на грань катастрофы

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о том, как скажется на клубе ситуация по налогу на недвижимость.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Бразильский полузащитник Нивалдо тренируется с «Гомелем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика