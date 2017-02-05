Гендиректор минского «Динамо» Алим Селимов рассказал о том, как скажется на клубе ситуация по налогу на недвижимость.

- Много шума вокруг ситуации по налогу на недвижимость. Насколько сильно это ударит по клубу?

– Для нас это очень серьезная поддержка, как известно, у нас строится стадион «Динамо-Юни». С учетом того, что нам удалось сохранить остаток прошлогодних средств – сейчас мы себя чувствуем спокойно, на ногах, как говорится, стоим твердо. Никаких задолженностей перед игроками, работниками клуба у нас нет – все выплачивается вовремя, а стройка ведется. Сказать, что рухнем? Нет, такого не будет. А что будет завтра – будет известно завтра. Бюджет до конца года распланирован, долгов перед игроками быть не должно. Все будет хорошо, – сказал Селимов.

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