Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о работе с разными тренерами «Челси», а также о желании попасть на ЧМ-2018.

О тренерах «Челси»

«Когда я только переехал в Англию, у меня многое не получалось, но Авраам Грант здорово поддерживал, говорил, что мое время придет. Потом был Гус Хиддинк, которые дал первый шанс по-настоящему заиграть в основе.

Карло Анчелотти помог сделать огромный шаг вперед. У Андре Виллаш-Боаша я многому научился в плане понимания футбола.

С Ди Маттео были отличные отношения. С Рафой Бенитесом я выиграл Лигу Европы, забил в финале. Моуринью тоже помог сделать невероятный рывок в развитии. 2–3 года при нем – лучшее время в моей карьере».

О Моуринью

«Его зовут «Особенный» и я думаю, что он действительно особенный. Если ты выигрываешь – его доверие будет безграничным. Он вытащит из тебя такие резервы, о которых ты и сам не подозревал. Моуринью помогает раскрывать лучшие качества – и игровые, и человеческие.

К нему нельзя относиться безразлично. Ты или любишь его, или ненавидишь. Это и делает Моуринью особенным. Счастлив, что у меня была возможность поработать с ним».

Об Аршавине в «Арсенале»

«Первый сезон Аршавин выдал впечатляющий. Он был очень быстр, легок и непредсказуем. Но потом, видимо, все пошло не по плану.

«Арсенал» – это команда, в которой ты можешь и не получить второго шанса, и Андрей стал жертвой этого обстоятельства. Думаю, он почувствовал, что в него больше не верят и утратил энтузиазм».

Об укусе Суареса

«Не держу ли зла на него? Нет. Это футбол, это нормально. Все игроки хотят победить. Во всем мире много людей, особенно форвардов, которые делают все для того, чтобы забить гол, в том числе провоцируют соперников.

После той игры мы с Луисом поговорили, он извинился передо мной, а я сказал, что не имею претензий к нему. Этот инцидент давно исчерпан, и я не хочу о нем говорить. Может, когда выпущу автобиографию, расскажу о той ситуации подробнее. Но не сейчас.

Надо ли было наказывать Суареса? Наверное. Он же получил штраф и дисквалификацию».

О ЧМ-2018

«У сербов очень большая мотивация, ведь турнир пройдет в России, а для нас это значит очень много.

Несколько месяцев назад на эту тему я говорил с Зораном Тошичем и он сказал: «Все бы отдал, чтобы попасть на чемпионат мира в Россию». Я с ним согласен. Для моей карьеры участие в этом турнире станет вишенкой на торте».