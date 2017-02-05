﻿ Вячеслав Глеб: «Контракт с «Крумкачамi»? Скорее всего, буду подписывать». 21.by
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Вячеслав Глеб: «Контракт с «Крумкачамi»? Скорее всего, буду подписывать»

06.02.2017 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Вячеслав Глеб отметил, что может подписать контракт с «Крумкачамi».

– Контракт – это просто бумага. У нас доверительные отношения с Денисом Петровичем (Шунто – прим. Tribuna.com). Мы в любой момент можем подписать эту писулю.

- Вы будете ее подписывать?

– Скорее всего буду, конечно, – сказал Глеб в программе «Арена».

 
 
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Нападающий Вячеслав Глеб отметил, что может подписать контракт с «Крумкачамi».

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