Нападающий Вячеслав Глеб отметил, что может подписать контракт с «Крумкачамi».

– Контракт – это просто бумага. У нас доверительные отношения с Денисом Петровичем (Шунто – прим. Tribuna.com). Мы в любой момент можем подписать эту писулю.

- Вы будете ее подписывать?

– Скорее всего буду, конечно, – сказал Глеб в программе «Арена».