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Вячеслав Глеб: «Контракт с «Крумкачамi»? Скорее всего, буду подписывать»
06.02.2017 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Вячеслав Глеб отметил, что может подписать контракт с «Крумкачамi».
– Контракт – это просто бумага. У нас доверительные отношения с Денисом Петровичем (Шунто – прим. Tribuna.com). Мы в любой момент можем подписать эту писулю.
- Вы будете ее подписывать?
– Скорее всего буду, конечно, – сказал Глеб в программе «Арена».
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Нападающий Вячеслав Глеб отметил, что может подписать контракт с «Крумкачамi».
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