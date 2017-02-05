Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о вратарской проблеме.

- Преследует ли тревога за вратарскую линию?

– Я не смотрю на какой-то один момент. Проанализировав нашу статистику на последних трех чемпионатах мира, выделяются четыре проблемные зоны. Это игра в большинстве и меньшинстве, вбрасывания, а также то, как нам забрасываются шайбы — после контратаки, при игре в обороне или во время удаления. Сейчас тренерский штаб делает видеоподборку всех этих моментов, после чего будет проведен анализ. Тренерам предстоит поработать над всеми этими проблемными зонами. Например, голкипер отражает бросок, после чего случается отскок, но вратарю некому помочь. Почему? Возможно, слишком далеко находится защитник, поэтому ему нужно будет опуститься ниже.

- То есть отсутствие в сборной первого номера — не проблема?

– Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию. Будем работать с теми, кто есть. Кевин Лаланд не играл, но много практиковался. У Михаила Карнаухова больше игровой практики, еще есть молодой парень Александр Осипков. У нас не так много возможностей, но мы должны использовать лучшее.

- Вы не назвали фамилию Мильчакова…

– Сейчас мы устремили свое внимание на новое поколение вратарей. Кевина мы тоже не можем причислить к новому поколению, это уже состоявшийся вратарь. Мы акцентируем внимание на молодых игроков.

- Чем привлек внимание Малютин?

– Это достаточно опытный вратарь, который ездил на Олимпиаду в Ванкувер. Он хорошо отыграл два с половиной периода в прошлом матче, поэтому мы решили на него посмотреть. Хотим понять природу этого игрока, – сказал Льюис.