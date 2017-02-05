﻿ Дэйв Льюис: «Мильчаков? Сейчас мы устремили свое внимание на новое поколение вратарей». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дэйв Льюис: «Мильчаков? Сейчас мы устремили свое внимание на новое поколение вратарей»

06.02.2017 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о вратарской проблеме.

- Преследует ли тревога за вратарскую линию?

– Я не смотрю на какой-то один момент. Проанализировав нашу статистику на последних трех чемпионатах мира, выделяются четыре проблемные зоны. Это игра в большинстве и меньшинстве, вбрасывания, а также то, как нам забрасываются шайбы — после контратаки, при игре в обороне или во время удаления. Сейчас тренерский штаб делает видеоподборку всех этих моментов, после чего будет проведен анализ. Тренерам предстоит поработать над всеми этими проблемными зонами. Например, голкипер отражает бросок, после чего случается отскок, но вратарю некому помочь. Почему? Возможно, слишком далеко находится защитник, поэтому ему нужно будет опуститься ниже.

- То есть отсутствие в сборной первого номера — не проблема?

– Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию. Будем работать с теми, кто есть. Кевин Лаланд не играл, но много практиковался. У Михаила Карнаухова больше игровой практики, еще есть молодой парень Александр Осипков. У нас не так много возможностей, но мы должны использовать лучшее.

- Вы не назвали фамилию Мильчакова…

– Сейчас мы устремили свое внимание на новое поколение вратарей. Кевина мы тоже не можем причислить к новому поколению, это уже состоявшийся вратарь. Мы акцентируем внимание на молодых игроков.

- Чем привлек внимание Малютин?

– Это достаточно опытный вратарь, который ездил на Олимпиаду в Ванкувер. Он хорошо отыграл два с половиной периода в прошлом матче, поэтому мы решили на него посмотреть. Хотим понять природу этого игрока, – сказал Льюис.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о вратарской проблеме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вячеслав Глеб: «Контракт с «Крумкачамi»? Скорее всего, буду подписывать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика